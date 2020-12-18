Mübarek Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

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Mübarek burada: 2020 en güzel resimli ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Yeni bir Cuma gününe erişmemizle birlikte resimli vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2020 yılının son Cuma günlerinden biri olan bu mübarek günde insanlar, uzakta yaşayan sevdiklerinin bu gününü tebrik etmek için resimli paylaşıyorlar. Bu başlık altında da yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları ve güzel sözler yer alıyor. Hayırlı cumalar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:28 Son Güncelleme: 18.12.2020 10:29 ABONE OL
Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Bir Cuma gününe daha ulaşan müslümanlar, bu bayram gününün sevincini yaşıyor. Bu hafta da Mart ayından bu yana olduğu gibi Cuma namazı koronavirüs gölgesinde geçecek. Camileri dolduracak olan vatandaşlar dua için ellerini bugün de semaya kaldıracak. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra bugün yapılması tavsiye edilen birçok davranış ve sünnet var. Bunlardan birisi de yakınları, eş-dost ve akrabayı mutlu etmek. Sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler de resimli ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, istediğiniz platformdan kolayca gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları yer almaktadır.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ:

Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19

Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

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Mübarek Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...
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