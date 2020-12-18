Diyarbakır’a has ürünler dijital pazardaki yerini alacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticiyi desteklemek amacıyla toplam 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği ve 24 satış standının yer aldığı Organik Ürünler Pazarı'nın gerçekleşti.

Diyarbakır'ın 12 bin yıldır bereket taşıyan bir şehir olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Hevsel Bahçeleri, Karacadağ, suyu cennetten geldiğine inanılan Dicle'siyle bir bereket ve bolluk şehridir Diyarbakır. Bu bereket ve bolluk şehri Diyarbakır'ın çalışkan insanlarının, çalışkan kadınlarının üretmiş olduğu doğal ve organik ürünleri, artık Diyarbakır organik markası altında hem Diyarbakırlılarla hem Türk insanıyla hem de dünyayla buluşturmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bu mekânda 24 adet satış noktamız var" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 KADIN KOOPERATİFİ KURDU'

Diyarbakır'daki hayvansal ve bitkisel üretim birlikleri, kooperatifler, en önemlisi kadın kooperatifleri kentte çiftçiler tarafından yetiştirilen doğal, organik ve leziz ürünleri bu mekân aracılığıyla vatandaşlara ulaştıracağını vurgulayan Karaloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, son dönemde 12 kadın kooperatifi kurdu. Birlikler, esnaf ve kooperatiflerimiz burayı öyle bir hale getirsin ki, bu kentte gelen herkes Organik Ürünler Pazarı'na gelmeye mecbur hissetsin kendisini. Bu bizim, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, kurum ve kuruluşların elinde. Burayı bir marka haline getirmek, burayı Diyarbakır'ın turizmiyle entegre etmek buradaki arkadaşların elinde. Diyarbakırlılardan da bir isteğimiz var. Mekan bir parkın içinde ve oldukça güzel hafta sonu çocuğunuzu alın gelin hem alışverişinizi yapın ve üreten insanımıza katkı sunun hem de Diyarbakır'ın yeni bir markasına destek verin" ifadelerini kullandı.

'ÜRETEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

Asıl hedeflerinin sadece bu noktadan Diyarbakır'ın doğal ve organik ürünlerini satmak olmadığının altını çizen Karaloğlu, "Esas hedefimiz dijital pazarda dünyanın her yerinden Diyarbakır'ın kendine has ürünlerine ulaşımını temin etmek ve bunları pazarlayabilmektir. Bu en büyük hedefimiz için İnşallah yakın zamanda bunu da başaracağımızın müjdesini veriyorum. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ile kuruluşlar olarak kentte üreten vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikler, kooperatifler, üreten kadın kooperatiflerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar çalışsınlar ve üretsinler, bizim desteğimiz sonuna kadar onlarla olacak. Bugün açılışını yaptığımız Organik Ürünler Pazarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçi ve üreticilerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek Organik Ürünler Pazarı'nı hizmete açtı, kurulan stantları gezerek satışa sunulan ürünler hakkında üreticilerden bilgi aldılar.