Her şey hazır ama kar yok

Kocaeli'nde, normalde yılın bu zamanı insan yoğunluğundan iğne atsanız yere düşmeyecek mekânların başına gelen Kartepe Kayak Merkezinde, şu sıralarlar sessizlik hâkim.

Her yıl konumu nedeniyle Ekim, Kasım veya en geç Aralık ayının ilk haftasında beyaza bürünen ve insanlar ile dolup taşan Kartepe'de, henüz kardan eser yok.

Tesiste gerekli tüm bakım ve yenileme çalışmaları yapılmış olsa da kar yağışının olmaması nedeniyle kayak, snowboard ve diğer kış sporlarının yapıldığı pistler boş olarak duruyor. Herkes kuraklığı sona ermesi için ve Kartepe'nin aylarca üzerinde duran beyaz gelinliğini giymesini bekliyor.