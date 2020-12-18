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Jandarma’dan operasyonu

Ülkemizde son zamanlarda tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bahçelievler’de bulunduğu tespit edilen sahte içki deposuna baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 2 Ton Etil Alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan (İ.K.)’nın Jandarma’daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 08:28 ABONE OL
Jandarma’dan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Bahçelievler'de (İ.K.) isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi.

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bahçelievler'deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 Ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, Jandarma ekipleri tarafından sahte içkilerin bu depodan İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması da engellendi.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan depo sahibi (İ.K.)'nın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan gözaltına alındığı, Jandarma'daki işlerinin ardından da adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

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Jandarma’dan sahte içki operasyonu
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