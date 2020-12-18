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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması! ? Yeni genelge...

Az önce gelen bilgisine okulların açılacağı tarih uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında göre ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve velileri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağıyla ilgili araştırma yapıyordu. sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı verdi. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları zamana yayılarak yapılacak. Yarı yıl süresine bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:45 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Yeni genelge...

Son dakika gelişmesine göre yüz yüze eğitim için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasıyla ilgili son dakika bilgilendirmesi yaptı ve 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitimin süreceğini açıkladı. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil de eklendi. Öğrenciler bir hafta daha yarı yıl tatili yapacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

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Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme yapılacağını açıkladı.

ARA TATİL YARI YIL TATİLİNE EKLENDİ!

"25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek."

İŞTE KRİTİK BİLGİLER!

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Yeni genelge...
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