Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Yeni genelge...

Son dakika gelişmesine göre yüz yüze eğitim için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasıyla ilgili son dakika bilgilendirmesi yaptı ve 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitimin süreceğini açıkladı. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil de eklendi. Öğrenciler bir hafta daha yarı yıl tatili yapacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM UZATILDI...

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme yapılacağını açıkladı.