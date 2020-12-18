SABAH’a iki ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 35'inci kez düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları 2020" yarışmasında ödüller, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı özel bir sergi ve törenle sahiplerini buldu. SABAH muhabirleri Uğur Yıldırım ile Ömer Çetin de ödül kazandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Törenin sonunda Emine Erdoğan, "Yılın Basın Fotoğrafları 2020" yarışmasında ödül alan foto muhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile foto muhabirlerin fotoğrafını da çekti.Emine Erdoğan törendeki konuşmasında, "Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.Suriye'deki iç savaşı yıllardır yerinde takip eden SABAH muhabiri Uğur Yıldırım'a, İdlib'de çektiği birbirinden çarpıcı fotoğraf kareleri ödül kazandırdı. Uğur Yıldırım, ülkede milyonlarca kişinin İdlib'de köşeye sıkışmasının yarattığı insanlık dramını yakından görüntüledi. Fotoğraflarda; yer altında kurulan hastaneler, sivillerin sığınaklardaki yaşam mücadelesi, çadırlarda ve yemek kuyruklarında yaşanan gözyaşartıcı insan hikâyeleri ve açık hava okullarında eğitim öğretim çabasındaki çocuklar ile öğretmenleri yer aldı. Bir süre önce SABAH kadrosuna geçen Ömer Çetin de İHA'da çalıştığı sırada çektiği fotoğrafla ödül kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan kura çekiminde, Kastamonu Bozkır'a ataması yapılan öğretmen Ayşe Altay ile bebeği Yağız Batu ve eşinin o anki sevinç dolu anını fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Yarışmada, 2019'da çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere 42 ödül verildi.