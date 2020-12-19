Aşıklar Yolu'nun Okaliptüs ağaçları yazı tahtasına döndü!

Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişilerce yazı tahtasına dönüştürüldü.
Her biri 81 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgililerin baş harflerinden çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı.
Ağaçlara verilen zarar, vatandaşların tepkisini çekti.
1938 yılında dönemin Muğla Valisi Recai Güreli tarafından bataklık olan bölgenin kurtulması amacıyla çok fazla su çeken okaliptüs ağaçları dikildi.
Zamanla büyüyerek gelişen ağaçlar, dallarıyla yolun üstünü kapattı.
Yol, doğa fotoğrafçıları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına girdi.