Ayasofya’da buluştular

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı buluşması düzenlendi.TÜGVA İstanbul teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı günden beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir" sözünü şiar edinerek,sabah namazı buluşmaları düzenleniyor.24 Temmuz'da kılınan ilk Cuma namazından bu yana devam eden sabah namazı buluşmalarının ilkine 500 kişi katıldı. Sonraki haftalarda, her hafta iki farklı ilçede olmak üzere 150-200 kişi ile devam eden buluşmalar, 5 haftadır salgın önlemlerinden dolayı 50 kişi ile yapılıyor. Bu hafta 22'ncisi düzenlenen sabah namazı buluşmalarına bugüne kadar 3 bin kişi katıldı.