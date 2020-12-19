James Bond çantanın gizemi 39 yıl sonra çözüldü!

Kayseri'de 12 yıl önce 77 yaşındayken hayatını kaybeden Yusuf Doğan'ın gözü gibi baktığı James Bond çantasını 39 yıl sonra torunu açtı. Yusuf dedenin bugüne kadar içinde ne olduğunu kimseye söylemediği çantadan, neredeyse hayatının yarısını kaleme aldığı 26 yıllık günlükleri çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Düzencik Köyü'nde yaşayan Yusuf Doğan, yıllarını gurbette çalışarak geçirdi. Irak ve Arabistan gibi bir çok ülkede petrol boru hatlarının inşaatında şantiye şefliği yapan Yusuf Doğan, emekli olunca köyüne döndü. Köyde doğaya ve edebiyata olan merakıyla bilinen Yusuf Doğan'a çalıştığı Amerikan şirketinde hediye edilen James Bond çantası köyde ilgi odağı oldu. Bir çok kişinin içerisinde ne olduğunu merak ettiği çanta, Yusuf Doğan'ın çok sevdiği bir arkadaşının cenazesinde üzüntüden fenalaşıp felç olması ve daha sonra hayatını kaybetmesiyle birlikte unutuldu.