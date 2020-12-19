James Bond çantanın gizemi 39 yıl sonra çözüldü!

Kayseri'de 12 yıl önce 77 yaşındayken hayatını kaybeden Yusuf Doğan'ın gözü gibi baktığı James Bond çantasını 39 yıl sonra torunu açtı. Yusuf dedenin bugüne kadar içinde ne olduğunu kimseye söylemediği çantadan, neredeyse hayatının yarısını kaleme aldığı 26 yıllık günlükleri çıktı.
Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Düzencik Köyü'nde yaşayan Yusuf Doğan, yıllarını gurbette çalışarak geçirdi. Irak ve Arabistan gibi bir çok ülkede petrol boru hatlarının inşaatında şantiye şefliği yapan Yusuf Doğan, emekli olunca köyüne döndü. Köyde doğaya ve edebiyata olan merakıyla bilinen Yusuf Doğan'a çalıştığı Amerikan şirketinde hediye edilen James Bond çantası köyde ilgi odağı oldu. Bir çok kişinin içerisinde ne olduğunu merak ettiği çanta, Yusuf Doğan'ın çok sevdiği bir arkadaşının cenazesinde üzüntüden fenalaşıp felç olması ve daha sonra hayatını kaybetmesiyle birlikte unutuldu.
JAMES BOND ÇANTASININ GİZEMİ 39 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından sık sık köye giderek 87 yaşındaki babaannesi Zeliha Doğan'ı ziyaret eden Soner Doğan, 12 yıl sonra dedesinin James Bond çantasını duvara gömülü dolapta buldu. Uzun yıllar hem ailesinin hem de köylülerin çantada ne olduğunu merak ettiğini söyleyen Soner Doğan; "Dedemi 12 yıl önce kaybettikten sonra babaannemi hafta sonları köye giderek ziyaret ederdim. Geçtiğimiz günlerde dedemin evini gezerken duvara gömülü dolabı açıp içinde ne var diye bakmaya başladım. Dolabın en altında dedemin James Bond çantasını gördüm. Zaten çokta merak ediyordum, açmaya karar verdim. Biraz uğraştıktan sonra açılan çantadan dedemin günlükleri çıktı" dedi.
26 YILINI GÜNLÜKLERE YAZMIŞ
Dedesinin yıllardır gözü gibi baktığı James Bond çantasında 26 yıldır tuttuğu günlükleri bulunca şaşırdığını belirten Soner Doğan;"Dedem doğayı ve edebiyatı çok seven biriydi. Sürekli bir şeyler kaleme alırdı. Dedem hayatının neredeyse yarısını kaleme almış. Üzerinde Takvim-i Ragıp yazılı defterlerde günü gününe yaşadıklarını not alan dedemin çantasından 3 adette çok eski zamana ait taş plaklar çıktı. Dedem tamı tamına 9 bin 848 gün günlük tutmuş. Şimdi dedemin günlüklerini sürükleyici bir roman gibi okuyorum" diye konuştu.
"YILLARIN HÜZNÜ VE SEVİNCİNİ GÜNLÜKLERİNE SIĞDIRMIŞ"
Dedesinin günlüklerini okudukça adeta zamanda yolculuğa çıktığını belirten Soner Doğan; "Demin günlüklerini okudukça zaman zaman hem duygulanıp hem de neşeleniyorum. Dedem izlediği haberlerdeki önemli gelişmeleri Ajanslar diyerek günlüğe yazmış. Günlüğü okurken aslında almanak okur gibi oluyorum. O tarihte Türkiye'de neler olmuş hepsini okuyabiliyorum. Özellikle köylülerle ilgili havadisler çok neşeli ve komik. Kimin kızının evlendiği, kimin tarla sürdüğü, ineklerin doğurması, ve hava durumu gibi bir çok şeyi dedem kayıt altına almış. 26 yıl boyunca yazılan günlükleri sonuna kadar okumak istiyorum. Dedem aslında 39 yıllık gizemli James Bond çantası içerisinde bize bırakabileceği en güzel mirası bırakmış" dedi.