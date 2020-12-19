Kısıtlamaya uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı. Arnavutköy'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşların her birinin birbirinden farklı bahaneleri vardı, ancak bahaneler sonuçları değiştirmedi ve dışarıya çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.





"ÜNİVERSİTE DERSİM VARDI ORADAN GELİYORUM"

Arnavutköy'de kurulan uygulama noktasına takılan vatandaşlardan bazıları üniversite öğrencisi olduklarını, derslerinin yeni bittiklerini söyledi, ancak polis ekipleri yapılan incelemeler doğrultusunda üniversite dersinden geldiklerini iddia edilen şahıslara cezai işlem uyguladı.

"YAKINIMIZ HASTANEDE ONUN YANINA GİDİYORUZ"

Yine polisin uygulama noktasına takılan bir araçtan indirilen 5 kişi yakınlarının hastanede olduklarını ve oraya gitmeleri gerektiğini söyledi. Polisin hastane ile görüşmesinin ardından araçta bulunan 2 kişinin hastaneye gitmesine müsaade edilirken dışarı çıkmalarında zaruri bir durum olmayan diğer 3 kişiye idari para cezası uygulandı.