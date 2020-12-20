Ceyhan Belediyesi’nde rüşvet operasyonu

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet ve irtikap" suçlarından gözaltına alınan CHP'li eski Başkan Kadir Aydar ile birlikte iş insanları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından martta adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen eski başkan Aydar, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kadir Aydar, rüşvet almaz. Rüşvet alanlar başkaları. Kadir Aydar'ın rüşvet aldığının belgesi var mı? Hakim misin sen de hemen rüşvet aldın diyorsun" diyerek tepki gösterdi.