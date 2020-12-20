Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere uzaktan eğitim verdi

Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere uzaktan eğitim verdi

'da Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce öğrencilere   dijital eğitim platformu Eğitim Bİlişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi ve COVID-19 tedbirler kapsamında eğitim verildi.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:03 ABONE OL
Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere uzaktan eğitim verdi

Uzaktan trafik eğitimi etkinlik kapsamında Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden telekonferans aracılığı ile öğrencilerle görüntülü iletişim kurarak trafik kuralları konusunda bilgiler verildi.

Jandarma ekiplerince "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" sloganı ile öğrencilere trafik kuralları anlatılarak öte yandan COVID-19 tedbirileri de hatırlatıldı.

Etkinlik kapsamında eğitime katılan çocuklara Jandarma ekiplerince evleri ziyaret edilerek kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla hikaye ve roman hediye edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere uzaktan eğitim verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA