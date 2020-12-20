Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere uzaktan eğitim verdi

Uzaktan trafik eğitimi etkinlik kapsamında Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden telekonferans aracılığı ile öğrencilerle görüntülü iletişim kurarak trafik kuralları konusunda bilgiler verildi.
Jandarma ekiplerince "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" sloganı ile öğrencilere trafik kuralları anlatılarak öte yandan COVID-19 tedbirileri de hatırlatıldı.
Etkinlik kapsamında eğitime katılan çocuklara Jandarma ekiplerince evleri ziyaret edilerek kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla hikaye ve roman hediye edildi.