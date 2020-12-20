Şehit asker ile polisin isimleri memleketlerinde yaşatılacak

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödeyemeyiz" diyerek şunları kaydetti:"Vatan, millet, bayrak için canını ortaya koyan şehitlerimizin isimleri her yerde yaşamalı, onların hayatı yeni nesle örnek olmalı. Bugün evlerimizde rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde oturabiliyorsak, huzurlu yaşayabiliyorsak, güvenlik güçlerimizin bunda büyük fedakarlıkları vardır. Pazarcık Belediyesi olarak yaptığımız Sakarkaya Mahallesi sosyal tesisimize sınır ötesi harekatta şehit düşen hemşehrimiz Adem Kutlu kardeşimizin, Büyükşehir Belediyemizin Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yaptığı parka ise İstanbul'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen hemşehrimiz İlhan İlmeç şehidimizin ismini verdik '' dedi.Şehit Tankçı Er Adem Kutlu 1997 yılında sınır ötesi operasyon kapsamında Kuzey Irak'ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşmüştü. Şehit Polis Memuru İlhan İlmeç ise 2008 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Tim Amirliği emrinde iken devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştu.