Yüksekova'da sokak hayvanlarına 'konforlu' barınak

Hakkari'nin ilçelerinden Yüksekova'da yeni yapılan barınakla beraber ilçede ki tüm sokak hayvanları Yüksekova Belediye ekipleri tarafından taşınmaya başlandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine Suüstü köyün civarında 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen hayvan barınağı kış öncesi hazır hale getirildi.

Yüksekova Belediyesi ekipleri barınağın hazır hale gelmesi üzerine ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarını toplayarak yeni evlerine yerleştirdiler. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "İlçemizde gün geçtikçe sokak hayvanları artıyor. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz vardı elbette ama yetmiyordu. Kontrol edeceğimiz bir alanımız yoktu, Rehabilitasyonumuz yoktu. Vatandaşlardan yoğun bir şikayet geliyordu, her yerden. Köylerden de Şehre köpek bırakılıyordu. Bizde bu açıdan biraz sıkıntı yaşıyorduk. Gelen şikayetler doğrultusunda, Kaymakamımız Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla 2 ay süresinde barınağımızı yaptık. Biz barınağımızı, daha da geliştireceğiz, daha konforlu bir şekle getireceğiz. Burada sokak hayvanları en azında Yüksekova'nın sert kışına karşı burada hem beslenebilecekler hem de burada yaşayabilecekler. Biz kış boyunca bunları misafir edeceğiz ve kısırlaştıracağız. Özellikle saldırgan hayvanlar var ıslah edeceğiz. Kısırlaşmasını yaptığımızdan sonra, belli periyotlarla sokağa salacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız sabırlı olsunlar. Her yerde sokak hayvanları var. Sokak hayvanları ile beraber yaşamayı öğrenmeyi bileceğiz. Kısırlaştırılan hayvanlar insanlara saldırmayacak, insanlarla sosyal şekilde yaşayacaklar. Bir süreden sonra artık herkese yaşamalarına güzel bir şekilde devam edecekler. Biz yaklaşık 3 gün içeresinde 150 köpeği aldık. Bunlardan çoğu dişi, yavru ile beraber sıcak kulübelerine yerleştirdik. Burada tüm sivil örgüt kuruluşlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelip barınağımızı görsünler onların konforlarını görsünler. Buraya kulübe desteği sağlamak isteyen ve mama desteği sağlamak isteyen vatandaşlarımız varsa her türlü bağışa açığız. Burada en önemlisi buradaki hayvanları sahiplendirmek. Burada yapacağımız protokol karşılığında hayvanı, köpeği veya kediyi vatandaşa teslim edeceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve kayıt altına alacağız. Cip yerleştireceğiz, sonrasında ayda bir defa onları kime verdikse takip edeceğiz. Şimdi şehir merkezimizde tahmince yavrularla beraber 700'e yakın bir popülasyon var buda ciddi bir rakam inşallah kısa zamanda tüm hayvanlarımız yeni yaşamlarıyla mutlu kalacaklar." dedi.