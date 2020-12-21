Arkadaşı çiftlik evinde alıkoymada tutuklu sayısı 6 oldu

Olay, 3 Aralık gecesi saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup A., Ahmet A.'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Ardından da beraberindeki arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A. ile evine geldiği Ahmet A.'yı otomobiline alarak aynı mahalledeki bir çiftlik evine götürdü. Yakup A., Ahmet A.'ya, "Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin TL ver" dedi. Ahmet A., parasının olmadığını söyleyince şüpheliler silah gösterip, parayı vermezse kendisini öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet A., yanında para olmadığını, eve gidip altın verebileceğini söyledi.



Ahmet A. sabah olduğunda Muhammet K. ve Umut A. ile birlikte otomobile binip, evine gitti. Eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.'ya (56) anlattı. Zeynel A.'nın ihbarı üzerine eve gelen polisleri gören Muhammet K. ile Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde yalnız olmadıklarını söylemesi üzerine çiftlik evine de baskın yapan ekipler, Ferhat A. ile Yakup K.'yi de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ile Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ali D. ve Nurettin A.'nın da yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Ali D. ile Nurettin A.'yı saklandıkları evlerde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali D.'nin, çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip, ellerini bağladıktan sonra 2 traktör, 1 ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.