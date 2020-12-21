Bitlis’te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında merkeze bağlı Aşağıbalcılar ve Sarıkonak köyleri kırsalında toprağa gömülü yaşam ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.





Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2020-166" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08" operasyonları kapsamında 2 sığınak, 1 Bixi kakineli Tüfek, 1 kaleşnikof Piyade Tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 roketatar, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 1 el yapımı el bombası, 37 elektrikli fünye, 100 metre İnfilaklı fitil, 2 anahtar sistemi, 2 TNT kalıbı, 8 büyük tüp, 1 güneş paneli, 60 adet 4'lü pil bloğu, bin adet 12.7 mm Doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 mm bixi makinalı tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 mm kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 mm M-16 Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 2.200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, 1 lazer metre, 20 çakmak tüpü, 1 balyoz, 1 keser, 10 kilogram çivi, 70 kitap, 15 boş defter, 100 kalem, 448 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi.





Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir.