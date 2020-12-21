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umurlarında değil... Sokak ortasında halay çektiler!

vakalarının önüne geçilmesi için birçok tedbir alınmıştı. Vatandaşlar sürekli kurallara uyulması konusunda uyarılıyor ancak bazı kişilerin sergilediği vurdumduymaz tavırlar 'pes' dedirtiyor. Bağcılar'da bir grup gencin kısıtlamada sokak ortasında halay çekmesi görenleri hayrete düşürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:12 Son Güncelleme: 21.12.2020 10:24 ABONE OL
Koronavirüs umurlarında değil... Sokak ortasında halay çektiler!

Olay, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 268 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde bir grup genç, sokağa inerek müzik açıp halay çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maskelerini de düzgün takmadı. Gençler, yüksek sesle müzik açarak mahalle sakinlerini rahatsız de etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin açtıkları müzik eşliğinde sokakta halay çektiği görülüyor.

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Koronavirüs umurlarında değil... Sokak ortasında halay çektiler!
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