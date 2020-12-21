Koronavirüs umurlarında değil... Sokak ortasında halay çektiler!

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maskelerini de düzgün takmadı. Gençler, yüksek sesle müzik açarak mahalle sakinlerini rahatsız de etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin açtıkları müzik eşliğinde sokakta halay çektiği görülüyor.