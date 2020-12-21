Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - Ege Denizi’nde deprem! Muğla - Datça, Antalya ve Aydın’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA - ’nde ! - Datça, ve ’da da hissedildi! ve listesi

Aktif fay hatlarını yer aldığı ülkemizde son dakika olayları meydana geliyor. ile Afet ve () listesi verilerine göre ’nde 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. ’de, merkez üssüne yakın olan - Datça, ve illerimizde sarsıntılar hissedildi. İşte haberinin detayları ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 03:02 Son Güncelleme: 22.12.2020 03:02 ABONE OL
SON DAKİKA - Ege Denizi’nde deprem! Muğla - Datça, Antalya ve Aydın’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde saat 00.51'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 33.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla - Datça, Antalya ve Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ - EGE DENİZİ'NDE 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Ege depremi ile ilgili tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER

DEPREMİN DETAYLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Ege Denizi’nde deprem! Muğla - Datça, Antalya ve Aydın’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA