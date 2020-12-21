SON DAKİKA - Ege Denizi’nde deprem! Muğla - Datça, Antalya ve Aydın’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde saat 00.51'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 33.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla - Datça, Antalya ve Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ - EGE DENİZİ'NDE 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Ege depremi ile ilgili tüm detaylar şöyle;