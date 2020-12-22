Büyükşehir’in Perma Kültür Çiftliği projesi ile yaşam alanları yeşillenecek

Şanlıurfa'da büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği Perma Kültür Çiftliği projesi ile vatandaşları yeşille buluşturacak. İklim krizinin yarattığı olumsuz gidişatı dikkate alarak, karbon ayak izimizi düşürme hedefinden yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, suyu daha tasarruflu kullanabileceğimiz farklı tarım yöntemlerini deneyimlemek ve bunları vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla yaşadığımız yerlerin tarımsal olarak sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesi için Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ORGANİK TARIMI KENTE UYARLIYORUZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir yaşantılarının stresinden uzaklaşmasını sağlamak, toprağa dokunup onu işleyerek tüketebilecekleri meyve ve sebzeleri yetiştirmeye olanak sağlayan sürdürülebilir tarım politikalarından biri olan Permakültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

EKOLOJİK AYAK İZİMİZİ KÜÇÜLTÜYORUZ

Tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlerin bilinçli olarak tasarlanması ve sürdürülmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile çevre üzerindeki etkilerimizden biri olan ekolojik ayak izimizi küçültme olanağı sağlanmış olacak.

KURSLARA KATILACAKLARA SERTİFİKA VERİLECEK

Sürdürülebilir ve organik tarım uygulamalarından şehirde yaşayan vatandaşların da istifade etmelerini sağlayan çalışma ile organik tarım, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, yeşil balkon, tarımsal üretime kentlinin katılması konusunda Şanlıurfa Organik Tarım ve Eğitim Merkezi (ŞOTEM) bünyesinde eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklar.