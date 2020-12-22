Son dakika: Sahte polis çetesi 100 bin liralık ziynet çaldı! Eski kuyumcuya FETÖ bahanesiyle tuzak!

Pendik'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Eski bir kuyumcu sahibi olan C.İ.'nin evine çakarlı sirenli araçlarla gelen 5 kişi adınız FETÖ dosyasına karıştı evinizde arama yapmamız gerekiyor deyip biranda evin içine daldılar. Yaklaşık 20 dakika evde ne var ne yok aradılar, içlerinden birisi ailenin diğer üyeleri S.İ. ve F.İ.'ni yanında durup beklerken 4 kişi evde buldukları 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı.



Hiçbir evrak hiçbir belge gösterilmeyince durumdan şüphelenen aile hemen konuyu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polisler konvoy halinde gezerek eve gelen çakarlı araçların kiralık araçlar olduğunu belirledi.





Yapılan çalışmalarda araçlardan bazılarının Ankara'dan kiralandığını tespit eden polis oradan 4 kişiyi gözaltına aldı. Araştırmalarda şüphelileri aileye yönlendiren ve çete üyesi olduğu belirlenen M.A.'nın ailenin yanında yardımcı olarak çalışan bir kişi olduğu öğrenildi.





18 KİŞİ GÖZALTINDA



2 ay boyunca bu iş için organizasyon yaptıkları belirlenen şüpheliler 2 saat içerisinde tespit edildi. Gasp Büro polisleri kendilerini polis olarak tanıtan ve arama bahanesiyle eve giren 5 kişi ile birlikte 18 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edilirken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilenlerden 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.