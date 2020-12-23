Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim yaşanacak. Yeni yıla özel pek çok çeşit ürün ve indirim vatandaşları bekliyor olacak. Bu haftanın listesinde; büyük ısıtıcı, aksesuar ve takı dolabı, tencere seti, çaydanlık, gramofon, saç kurutma makinası gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22-23 ARALIK 2020 SALI/ÇARŞAMBA

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Pek çok çeşit ürün ve indirim bu hafta da market zincirinde yer alacak. Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde…