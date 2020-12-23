‘Dört ilde vaka sayısı hızla azalıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirterek "Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Koca, "Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" dedi. Hatay'da son haftada günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirten Koca, hastane yükünün devam ettiğini söyledi. Koca, Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 85 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, erişkin yoğun bakım yatak sayısının ise son 10 günde 301'den 429'a çıktığını duyurdu. Adana ve Samsun'da son hafta içinde vakalarda yüzde 20 oranında azalma olduğunu söyleyen Koca, bu kentlerde de yoğun bakım yükünün devam ettiğini söyledi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, kentte yeni tip Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı" bilgisini verdi. Vali Yerlikaya, "Salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz" dedi.