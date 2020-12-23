Milas'ın zeytinyağı AB'den tescil alan 5. ürün oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde üretilen zeytinyağı Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alan 5. milli ürün oldu.

Milas zeytinyağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girişimleriyle Gaziantep baklavası, Aydın'ın inciri ve kestanesi, Malatya'nın kayısısının ardından AB'den coğrafi işaret alan 5. milli ürün olarak tescillendi.

Milas ilçesi sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilen ve erken dönemde hasat edilen zeytin tanelerinin en kısa sürede soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla ortaya çıkıyor. Naturel sızma zeytinyağı kategorisindeki Milas zeytinyağı, yüksek yoğun araması ve genizde bıraktığı hafif yanma hissiyle fark yaratıyor.