Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için adeta nefesler tutuldu. Bu sene Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişin canlı yayında izleyicilerle buluşacağı bilinirken kurum tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği ifade edildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL sahibini bulacak…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel'de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI
Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.