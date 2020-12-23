Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için adeta nefesler tutuldu. Bu sene Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişin canlı yayında izleyicilerle buluşacağı bilinirken kurum tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği ifade edildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL sahibini bulacak…