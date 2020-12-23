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yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?

Ülkemizde yılbaşı geleneği haline gelen çekilişi 2020 tarihinde gerçekleşecek. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiye için şimdiden biletlerin büyük bir kısmı satılırken vatandaşlar online sistem veya bayilerden bilet satın alma işlemlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan çekilişin canlı olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacağı ifade edildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:27 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için adeta nefesler tutuldu. Bu sene Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişin canlı yayında izleyicilerle buluşacağı bilinirken kurum tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği ifade edildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL sahibini bulacak…

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel'de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.

Milli Piyango Sorgulama

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

563.400.000

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda?
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