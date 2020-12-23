Minik öğrencilere jandarmadan online trafik eğitimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-11 yaş grubu 236 öğrenciye trafik eğitimi koronavirüs nedeniyle EBA ve Zoom programları üzerinden online olarak verildi.

2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik koronavirüs salgını nedeniyle planlanan trafik eğitimleri online olarak verildi. Eba-Zoom uygulaması üzerinden verilen trafik eğitimine 7-11 yaş grubu 236 öğrenci katıldı. Çocuklarla bilgisayar üzerinden iletişim kuran jandarma görevlileri öğrencilere ilk olarak genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçlara hareket halindeyken binilmemesi ve inilmemesi konusunda uyarılarda bulunan jandarma görevlisi, "Herhangi bir ulaşım aracına bindiğimizde emniyet kemerimizi takmalıyız. Ayrıca sürücünün dikkatini dağıtmamak için araç şoförü ile konuşulmaz. Yol boş olsa bile karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza çok iyi bakmamız ve hızlı adımlarla ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.