Nasreddin Hoca fıkraları bu evde doğdu! Yeni halini görenler şaşırıyor

Nasrettin hoca fıkraları ile bilinen, keskin zekasıyla öne çıkmış güldürürken aynı zamanda düşündüren bir kişilik olarak öne çıkmış bir kişiliktir. Türkiye'de büyük küçük demeden eğlence kaynağı fıkraların ilham kaynağı Nasreddin Hoca'nın evinin son hali görenleri şaşırtıyor.
"NASREDDİN HOCA EVİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI"
Akşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı.
"AKŞEHİR'DE MİZAH KÖYÜ PROJESİYLE YAŞATILACAK"
Anadolu'daki yüzlerce yıllık sözlü mizah kültürünün kahramanı Nasreddin Hoca yaşadığı ve hayata gözlerini yumduğu yer olan Akşehir'de mizah köyü projesiyle yaşatılacak.
"NASREDDİN HOCA DÖNEMİNE AİT MALZEMELER İLE TEŞHİR EDİLECEK"
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemelerin teşhir edileceğini belirterek, '''Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlandığında evin içerisinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile teşhir edilecek" dedi.
Çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da 'Nasreddin Hoca fıkraları'nın anlatılacağını aktaran Akkaya şu ifadeleri kullandı:
"Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşerilerimizin ve Akşehir'e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak"