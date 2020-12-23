Nasreddin Hoca fıkraları bu evde doğdu! Yeni halini görenler şaşırıyor

"NASREDDİN HOCA DÖNEMİNE AİT MALZEMELER İLE TEŞHİR EDİLECEK"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemelerin teşhir edileceğini belirterek, '''Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlandığında evin içerisinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile teşhir edilecek" dedi.