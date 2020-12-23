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önünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Polis merkezi önünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü
Şişli'de, birbirlerinden şikâyetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti. Muhammet K., tartıştığı karşı gruptan Ozan T. ile Batuhan K.'yı tabancayla vurdu. Saldırganın akrabası olduğu öğrenilen Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın, 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.
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Polis merkezi önünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü
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