Polis merkezi önünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Şişli'de, birbirlerinden şikâyetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti. Muhammet K., tartıştığı karşı gruptan Ozan T. ile Batuhan K.'yı tabancayla vurdu. Saldırganın akrabası olduğu öğrenilen Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın, 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.