Seraya çevirmişlerdi! 16 kilogram Hint Keneviri ile yakalandılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hint Keneviri serasına dönüştürülen bir adreste 16 kilogram Hint Keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Özel ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma düzenekleri kurulmuş olan ve Hint Keneviri yetiştirilen bir adrese yapılan baskında 16 kilogram ağırlığında çok sayıda Hint Keneviri, çeşitli düzenekler, bir miktar uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.