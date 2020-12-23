Son dakika haberi: 800 yıl sonra yeniden yaşandı! Jüpiter ve Satürn kavuşumu göz kamaştırdı

Son dakika haberi: Google'ın ana sayfasına eklenen 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşumu olayı ile ilgili renkli görseller milyonlarca kişinin merakını uyandırdı. 21 Aralık en uzun gecenin yaşanacağı bu özel güne 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı damgasını vuracak. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez çok yakın mesafede olacak. Jüpiter ve Satürn gezegenini yakınlaşması ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı en son 1226 önce gerçekleşmişti.

2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN OLAYI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Önemli olaylarda ve günlerde yaptığı sürprizler ile kullanıcılarda merak uyandıran Google, bugün Jüpiter ve Satürn'ün buluşması ile ilgili renkli bir görsel hazırladı. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacağının açıklanması tüm dünyayı heyecanlandırdı.