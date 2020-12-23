Son dakika haberi: 800 yıl sonra yeniden yaşandı! Jüpiter ve Satürn kavuşumu göz kamaştırdı

Son dakika haberi: Google'ın ana sayfasına eklenen 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşumu olayı ile ilgili renkli görseller milyonlarca kişinin merakını uyandırdı. 21 Aralık en uzun gecenin yaşanacağı bu özel güne 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı damgasını vuracak. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez çok yakın mesafede olacak. Jüpiter ve Satürn gezegenini yakınlaşması ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı en son 1226 önce gerçekleşmişti.
Önemli olaylarda ve günlerde yaptığı sürprizler ile kullanıcılarda merak uyandıran Google, bugün Jüpiter ve Satürn'ün buluşması ile ilgili renkli bir görsel hazırladı. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacağının açıklanması tüm dünyayı heyecanlandırdı.
JÜPİTERN VE SATURN KAVUŞUMU DÜN GERÇEKLEŞTİ
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacağı açıklanmıştı.
Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.
Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.
Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.
21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?
21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.
Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.
Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.
Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.
Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.
EN UZUN GECE KAÇ SAAT?
21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.
İSTANBUL 21 ARALIK
Güneşin doğuşu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika
En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.
En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat
Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.
JÜPİTERN VE SATURN KAVUŞUMU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.
Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.
Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.