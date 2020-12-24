Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yıldönümü törenlerle kutlandı. Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Kılıçlı Köprüsünden başlayıp Atatürk'ün Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkına kadar devam eden kortej yürüyüşü buradaki törenle devam etti. Törenlere Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"ECDADIMIZIN FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK"

Kalede 3 Pare Top Atışının yapılmasının ardından Gazi Parkında düzenlenen programda konuşan Vali İbrahim Akın, "Öncelikle milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlanmış, ardından da Erzurum ve Sivas'ta millet temsilcilerinin katılımıyla kongreler düzenlenmiştir. Halkın iradesine dayalı yeni bir Millet Meclisi açılana kadar yürütme organı olarak görev yapması kararlaştırılan Temsil Heyeti, Milli Mücadelenin merkezi olarak seçilen Ankara'ya dönerken yol üzerindeki şehirlerde de görüşmelerini sürdürmüş, düşmana karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etme fikrini yaymaya çalışmışlardır. Nitekim 21 Aralık 1919 tarihinde Mucur'a gelen Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Temsil Heyeti buradaki temaslarının ardından, 24 Aralık günü Kırşehir'e hareket etmişlerdir. Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e geleceği haberini alan vatansever Kırşehirliler, onları büyük bir coşkuyla karşılamışlar ve vatanın kurtuluşu için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Vatanımızın kurtuluşu, bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için ecdadımızın gösterdiği fedakârlıklar asla unutulmayacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da bir konuşma yaptığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile Kırşehirli gençlerin Ata'ya cevabının okunması ve Atatürk Koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Etkinlikler kapsamında saat 18:00'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nce "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi ve Kırşehir'in Milli Mücadeleye Katkısı" konulu çevrimiçi konferans verilecek.