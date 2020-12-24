Gizli ve özel numara engelleme: Android ve iPhone’da numara engelleme nasıl yapılır? tk1

İstenmeyen numaraları Android ve Iphone gibi cihazlardan engellemeniz mümkün. Ancak işletim farklılığından dolayı numara engelleme işlemi bu cihazlarda farklılık gösteriyor. Engelleme işleminin ardından engellediğiniz kişinin aramalarını artık telefonunuzda görmeyeceksiniz. Üstelik, karşı taraf sizin engellediğinizi fark etmeyecek ve arama yaptığında direk meşgul sesi ile karşılaşacak. Ayrıca Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat kullanıcıları da numara engellemenin çözüm yöntemlerini arıyor. Her telefon hattına yönelik farklı bir numara engelleme işlemi var olduğundan, şimdi sizlere bu hatlardan numara engellemenin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşte Android ve İPhone cihazının yanı sıra Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone hatlarından istenmeyen numaraları engellemek için yapmanız gerekenleri yazımızda ele alıyoruz…

ANDROID NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İlk etapta cihazınızın Telefon kısmına gelin ve çağrı geçmişine dokunun. Engellemek istediğiniz numaradan gelen çağrıya dokunun. Engelle ya da Spam ve son olarak Bildir'e dokunun. Engelleme işleminiz işte bu kolay. Bu sayede istemediğiniz numaraların gereksiz aramalarından kurtulabilirsiniz.

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan son aramalar kısmına ulaşın. Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun. En altta karşınızda Bu Arayanı Engelle seçeneğini göreceksiniz. Bu kısmı etkinleştirdiğinizde engelleme işleminiz son bulacaktır.

GİZLİ NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme işlemi kayıtlı olduğunuz Turkcell, Vodafone gibi operatörler aracılığı ile gerçekleştiriliyor. İşte özel numara engelleme işlemine ilişkin detaylar…

TURKCELL GİZLİ NUMARA ENGELLEME

Gizli numaralardan kesinlikle arama gelmesini istemiyorsanız Turkcell *253# tuşlayarak arama yapabilir ve kolay bir şekilde özel numara aramalarına telefonunuzu kapatabilirsiniz.

VODAFONE ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Vodafone operatörünüzden gizli numaraları engelleme konusunda yardım almak istiyorsanız bu işlemden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Gizli numara yolu ile sizi rahatsız etmekle kalmayıp, vaktinizi alan kişileri engellemek için yapmanız gerekenler ise şöyle; 7046'ya "GIZLI AC" yazıp SMS yolladığınız takdirde gizli numaralardan artık arama almazsınız. Aynı zamanda Sesli Yanıt Sistemi, Self Servis ya da SMS sistemi ile de bu soruna çözüm sağlayabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ

Diğer operatörler gibi Türk Telekom'da gizli numara engelleme işlemini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmaktadır. Türk Telekom'da özel numaraları engelleme işleminden yararlanmak için Turkcell'de uyguladığınız *253# kodunu tuşlayarak arama tuşunu basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca Türk Telekom'un numaraları engelleme konusunda farklı alternatifleri de mevcuttur.