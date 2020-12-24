Kız arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti

Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı yaşamını yitirdi. Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde lüks bir sitede bulunan binanın 7'inci katında Özbekistanlı kız arkadaşıyla birlikte oturan Eren Erkilet, doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkelediği sırada korkulukların kopmasıyla dengesini kaybetti. Kız arkadaşının düşmek üzere olduğunu gören Eren Erkilet ise kız arkadaşını tutmak istedi. Genç kadın, 4'üncü kattaki boş dairenin balkonuna düşerken, Eren Erkilet ise 7'inci kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA