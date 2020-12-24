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Son dakika haberi: 'da 'ün büstü ve heykeline saldırı

'da bir okul bahçesindeki büstünü söken ve mahallenin meydanındaki heykele de zarar veren D.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:02 Son Güncelleme: 24.12.2020 13:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı

Olay, dün Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan D.K. bilinmeyen bir nedenle önce mahalle meydanındaki Atatürk heykeline elindeki sert bir cisimle zarar vermeye başladı.

ZORLAYARAK YERİNDEN SÖKTÜ VE YERE ATTI

Heykelin bacak kısmını kıran D.K. daha sonra aynı mahalledeki Dağ Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Şüpheli buradaki Atatürk büstünü de zorlayarak yerinden söktü ve yere attı.

Mahalleli heykele ve büste zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayın yaşandığı noktalarda inceleme yapan ekipler, şüpheli D.K.'yı gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi: Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı
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