Son dakika: Uzman isim yoğun bakımlarda ve vaka artışlarındaki son durumu açıkladı: En büyük korkum...

BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUMLU SONUÇLAR VAR

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandeminin ikinci dalgasının en başında çok büyük bir yoğunluk olmuştu. Hiçbir yerde yoğun bakımlarda yer kalmadı, 112 çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu çerçevede alınan önlemler bir süre sonra etkisini gösterdi. Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı. Ağır hastalar şu anda en ağır hastalar olarak devam ediyor. Ama artık acillerde sedyelerde bekleyen hasta görüntüleriyle karşılaşmamaya başladık. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak durum değerlendirmesi yaptığımızda diğer büyükşehirlerin de aynı durumda olduğunu gördük" dedi.