Trafik kazası, amatör futbolcunun hayatını kararttı

22 Eylül 2006'da gece yarısı İstanbul Bahçeşehir'de meydana gelen trafik kazası geleceği parlak bir futbolcunun hayatını kararttı. Kırklareli Yıldırım Spor ve Alpulluspor'da yıllarca santrafor mevkiinde top koşturan 1.95 boyundaki Ufuk Durak, Beşiktaş'ın da altyapı seçmelerine katılarak büyük kulüp antrenörlerinin de ilgisini çekti.

Kırklareli'deki evinden Bahçeşehir'deki teyzesine gelen ve bir futbol kulübüyle sözleşme hazırlığı yapmak üzere olduğunu ileri süren Ufuk Durak, arkadaşı S.A. ile birlikte gezintiye çıktı. S.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir aydınlatma direğine çarptı. Sağ koltukta oturan Ufuk Durak ağır yaralandı. Beyin travması geçirdi. Vücudunda çok sayıda kemik kırıldı. Yaşama şansı yüzde 5 denildi ancak sayısız ameliyat geçirdi ve hayatta kaldı.

Aradan geçen 14 yıla rağmen sağlığına kavuşmak için hâlâ hastane hastane dolaşan Ufuk Durak ve PTT emeklisi annesi Öznur Durak hastane masrafları nedeniyle büyük maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyip yardım beklediklerini ifade etti. Ufuk Durak, "Tedavi olup tam sağlığıma kavuşmak istiyorum. Evimizi toparlayıp anne babama yardımcı olmak istiyorum. Daha olmam gereken ameliyatlarım var. Sağ bacağımda titanyum var. Dişimde yumurta büyüklüğünde kist kaldı. 5 bin lira ameliyat bedelini karşılayamıyorum. Ameliyat olmam lazım yoksa çenemde kalıcı hasarlar olacak" dedi.

Anne Öznur Durak ise, "PTT'den emekliyim. Emekli maaşım sağlık harcamalarıma gidiyor. Oğlumun yardıma ihtiyacı var. Ayağından, bacağından, beyninden ameliyatlar geçirdi. Burun kemiği hala kırık. Psikolojik ve maddi destek lazım. Çenesinde de kist oluştu. Sesimizi duysunlar lütfen" diye konuştu.