Türkiye’nin Don Kişot’u Koronaya yenıidi

Türkiye'de çevre bilinci ve çevre sağlığı konularındaki ilginç çıkışları ile tanınan ve "Türkiye'nin Don Kişot'u" yakıştırması yapılan İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural (70) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen ay İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Kural, yoğun bakıma alınmıştı. Solunum cihazına bağlanan Kural, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Guinness Rekorları Kitabı'nın bir dönem Türkiye temsilciliğini yapan ve sigaraya açtığı savaşla tanınan Kural'ın salgını başladığında 'Yağma Yok' diye seslendiği videosunu 2.5 milyon kişi izlemişti. Kural videoda "Avustralya'da develer vurulurken sesiniz hiç çıkmadı! Yağma yok! Şimdi sıra doğada, onlar da bizden intikam alıyor" demişti.Dünyada en çok gezenler sıralamasında 44. sırada olan Kural, 17 gezi bir anı, bir de matematik kitabı yazdı. 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. 6 bin konferansla dünyada en fazla "konferans verme" rekoruna sahipti. "Melas ile kireçtaşı" karışımı buluşu, İstanbul Gana, Benin Cumhuriyeti, Vanuatu Fahri Konsolos ve yardımcılığı görevlerini yürüttü. İngilizce "Kömür" kitabının (Coal) önsözüne 22 devlet başkanı katıldı ve kitap bu özelliği sayesinde "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na girdi.PROF. Dr. Kural'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetini okuduğu video ortaya çıktı. Kural şunları söylüyor: "Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. En önemli isteklerimden biri Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi... Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Orhan Kural bursu verilmesi için Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım. Cenazeme kesinlikle kürk giyenler ve faal avcılar gelmesinler. Organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum."KURAL komedyen Cem Yılmaz'la gençlere sigara konusunda kötü örnek olduğu için mahkemelik olmuştu. Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Kural'ın vefatının ardından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.Prof. Dr. Orhan Kural için dün öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Kural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.