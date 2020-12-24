Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya’ya 4 ödül

’ya 4 ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin her yıl düzenlediği Medya Ödülleri sahiplerini buldu. ’tan iki isme ödül verilirken Takvim ve aHaber de birer ödüle layık görüldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Turkuvaz Medya’ya 4 ödül
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'wnin sahipleri belli oldu. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörleri Abdurrahman Şimşek ve Kenan Kıran 'Yılın Haber Ekibi' ödülüne layık görüldü. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile aHaber Cumhurbaşkanı muhabiri Lamia Ayhan da Turkuvaz Medya'ya ödül gururu yaşattı. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri, Anadolu'da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlendi. Ödül sahiplerini Anadolu Yayıncılar Deneği Başkanı Sinan Burhan, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Anadolu Medya Ödülleri, Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya’ya 4 ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA