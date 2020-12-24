Turkuvaz Medya’ya 4 ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'wnin sahipleri belli oldu. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörleri Abdurrahman Şimşek ve Kenan Kıran 'Yılın Haber Ekibi' ödülüne layık görüldü. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile aHaber Cumhurbaşkanı muhabiri Lamia Ayhan da Turkuvaz Medya'ya ödül gururu yaşattı. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri, Anadolu'da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlendi. Ödül sahiplerini Anadolu Yayıncılar Deneği Başkanı Sinan Burhan, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Anadolu Medya Ödülleri, Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.