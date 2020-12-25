3 kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen antrenör tahliye edildi

Konya'da yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan muay thai antrenörü Mehmet Ali A. (47) davanın 2. duruşmasında tahliye edildi.

Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten Mehmet Ali A'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A, yaklaşık 1,5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

BU SEFERDE 3 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDEN TUTUKLANDI

Mehmet Ali A, F.A'ya yönelik eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı. Mehmet Ali A. çıkarıldığı Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 Temmuz tarihinde tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'TACİZDEN SONRA KIZIMDA KEKEMELİK OLDU'

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu yargılanan Mehmet Ali A., müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki olarak dinlenen bir annenin söyledikleri ise dikkat çekti. Anne F.A., "'Kızım sanığın kendisine yaptıklarını bana anlatamadı. Diğer kızıma anlatmış. Kızımda enişteme oda bana anlattı. Kızıma, ne olduğunu sordum. Ancak psikolojisi bozuk olduğundan bir türlü anlatamadı. Olayı Mart 2020 de duydum. Kızım olay nedeni ile konuşmakta zorluk çekiyor. Kızımda kekemelik meydana geldi. Kızım şikayet tarihinden önce de zaman zaman bana spor salonuna gitmek istemediğini söylüyordu. Bu süre içerisinde tedirgin halleri de vardı. Kızımı taciz ettiğinden dolayı sanıktan şikayetçiyim"dedi.

Tacize uğrayan kızın ablası Ş.A. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Ş.A., "Kardeşim sanıktan korktuğu için ve sanığın sizin spor hayatınızı bitiririm şeklinde tehditlerinden korktuğu için o zamana kadar kimseye anlatamamış. Kardeşime kamp yaptığı otelde masaj yapma bahanesiyle ve salonda ısınma hareketleri yaptırırken tacizlerde bulunmuş"diye konuştu.

'MAĞDURUM DEDİ TAHLİYE OLDU'

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali A. ise mağdur olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi. Mahkeme heyeti tanık ve müştekileri de dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, Mehmet Ali A'nın üzerine atılı suçun kapsam ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması tutuklamadan beklenen amacın hasıl olması ve suç vasfının değişme ihtimali birlikte değerlendirildiğinde sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, diğer mağdurların dinlenmesi için ileriki bir tarihe ertelendi.

