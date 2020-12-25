Cuma günü bu akşam marketler kaça kadar açık? 26-27 Aralık 2020 Hafta sonu bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri gibi detaylar hafta sonu sokağa çıkma yasağının da gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Kısıtlama saatlerinde 10.00-17.00 saatleri aralığında vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilirken bu kapsamda detaylar merak ediliyor. Peki, Cuma günü bu akşam marketler kaça kadar açık? Hafta sonu bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar...

25 ARALIK BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK, YARIN HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketler hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü ise ikamete en yakın market ve bakkallar yine belirli saat aralıklarında açık olacak…