Cuma günü bu akşam marketler kaça kadar açık? 26-27 Aralık 2020 Hafta sonu bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri gibi detaylar hafta sonu sokağa çıkma yasağının da gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Kısıtlama saatlerinde 10.00-17.00 saatleri aralığında vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilirken bu kapsamda detaylar merak ediliyor. Peki, Cuma günü bu akşam marketler kaça kadar açık? Hafta sonu bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar...
25 ARALIK BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK, YARIN HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Genelgeye göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketler hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü ise ikamete en yakın market ve bakkallar yine belirli saat aralıklarında açık olacak…
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."