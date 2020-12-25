2020'nin son Cuma mesajları ve sözleri burada: Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Yılın son Cuma gününe daha erişen müslümanlar, bu bayram gününün sevincini yaşıyor. Bugün de 2020 Mart ayından bu yana olduğu gibi Cuma, koronavirüs gölgesinde geçecek. Dualar için eller semaya kalkacak ve Cuma namazında vatandaşlar camileri dolduracak. Gerçekleştirilecek ibadetlerin yanı sıra bugün yapılması tavsiye edilen birçok iyi davranış ve sünnet var. Bunlardan bir tanesi de yakınları, eş-dost ve akrabanın gönlünü almak, sevindirmek... Sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler de resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, istediğiniz platformdan kolayca gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları yer almaktadır.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: