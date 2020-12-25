2020'nin son Cuma mesajları ve sözleri burada: Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı Cumalar...

Yılın son Cuma gününe daha erişen müslümanlar, bu bayram gününün sevincini yaşıyor. Bugün de 2020 Mart ayından bu yana olduğu gibi Cuma, koronavirüs gölgesinde geçecek. Dualar için eller semaya kalkacak ve Cuma namazında vatandaşlar camileri dolduracak. Gerçekleştirilecek ibadetlerin yanı sıra bugün yapılması tavsiye edilen birçok iyi davranış ve sünnet var. Bunlardan bir tanesi de yakınları, eş-dost ve akrabanın gönlünü almak, sevindirmek... Sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler de resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, istediğiniz platformdan kolayca gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları yer almaktadır.
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ:
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…
Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.