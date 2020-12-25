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Hayvan Bakım ve protokolü imzalandı

Metropolitan Belediyeler Birliği olarak Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğünden sağlanacak olan hibe desteği ile Kozlu-Kızılcakese'de hayata geçecek olan Hayvan Bakım ve protokolünü Metropolitan Belediyeler Birliği Başkanı Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü İdris Tetik imzaladı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:42 ABONE OL
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi protokolü imzalandı

Zonguldak Metropolitan Belediyeler Birliği olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden sağlanacak olan hibe desteği ile Kozlu-Kızılcakese'de hayata geçecek olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi protokolünü Metropolitan Belediyeler Birliği Başkanı Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü İdris Tetik imza altına aldılar.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:

"Şehrimize kazandıracak olduğumuz ve sokak canlarımıza yeni bir yaşam alanı kurmayı hedeflendiğimiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'e ve AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen'e, Sn. Ahmet Çolakoğlu'na ve Sn. Hamdi Uçar'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimize böyle bir tesisi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun."

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Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi protokolü imzalandı
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