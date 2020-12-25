Hendek Savaşı tarihi ve kısaca özeti: Hendek Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Putperestler, İslam'ı Arabistan'daki ekonomik güvenlikleri ve siyasi üstünlükleri için bir tehdit olarak gördüler ve varlığıyla asla uzlaştırılamazlardı. Hz. Muhammed'i öldürebilirlerse çıkarlarının korunacağını ve Arabistan'da hegemonyalarının yeniden kurulacağını düşünüyorlardı. Bu amaçla Medine'ye son ve yıkıcı bir darbe indirmeye ve tüm Müslümanları öldürmeye etmeye karar verdiler. Peki, Hendek Savaşı nedenleri nelerdir ve Hendek Savaşı'nı kim kazandı?

HENDEK SAVAŞI NEDİR?

Mekkelilerin amacı, Müslüman topluluğun bu şekilde yok edilmesinden veya Hazreti Muhammed'in otorite konumundan çıkarılmasından başka bir şey değildi.

Kureyş iki yıl içinde on bin savaşçıdan oluşan bir savaş gücü oluşturdu. Bu, o zamana kadar Araplar tarafından toplanan en büyük güçtü. Büyük tantana ve özveriyle, bu müthiş güç Medine'yi ele geçirmek ve İslam'a karşı savaşmak için Şubat 627'de Mekke'den ayrıldı.

HENDEK SAVAŞI ÖNEMİ

Hendek Savaşı'nda kuşatma yaklaşık 20 gün sürdü. Meydan Savaşı olmadığı için ölen ve yaralanan sayısı azdı. Müşrikler kazılan hendeklerle karşılaşınca planları bozuldu ve karşıya geçemedikleri için kuşatma çok kısa bir süre içinde sona erdi. Bu gazve müşriklerin Hz. Peygamberi ve Müslümanları öldürmek ve İslam dininin yayılmasını engellemek için topladıkları tüm eforu bitirmiştir. Öte yandan Müslümanların göç güzergahları üzerindeki hakimiyeti bir kez daha güvence altına alınarak ispatlandı. Hendek Savaşı, Bedir ve Uhud Savaşlarının yanında İslamiyet'in hızla yayılmasını kolaylaştıran savaştır. Bu sebeple Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Hendek Savaşı İslam tarihi açısından önemi oldukça büyüktür.

HENDEK SAVAŞI NEDENLERİ

- Uhud Savaşı sonrasında bazı kabile reisleri şehirden uzaklaştırılmıştır. Şehirden uzaklaştırılan bu liderler Medine Yahudileri ile bir araya gelerek Mekkelileri kışkırtma ve örgütleme girişiminde bulunmuştur.

- Mekke'de yaşayan ve Hazreti Muhammed'den veİslamiyet'in yayılmasından rahatsız olan müşriklerin bu niyetleri nedeniyle başlamıştır.

- Müşriklerin, Müslümanlara, Hazreti Peygamber'e ve İslamiyet'e son darbeyi vurmak istemeleridir.

- Uhud Savaşı'nda yaşanan yenilginin acısıyla başlatılan bir savaştır ve müşriklerin yaşadıkları büyük yenilginin zararını karşılama niyetiyle çıkan bir savaştır.

HENDEK SAVAŞI SONUÇLARI

- Hendek Savaşı, Müslümanlar için son savunma savaşı olarak tarihe geçen bir savaştır. Hendeği görünce şaşıran ve kısa sürede pes ederek hendeğin ötesine geçemeyen müşrikler kuşatmayı bitirerek geri çekildi. Savunmayı sonlandıran Müslümanlar artık taarruza geçmiştir.

- Müslümanların gücünü ve savaş kabiliyetini fark eden Arap kabileleri İslamiyet'i kabul etmişlerdir. İslamiyet bu yarımadada, diğer savaşlar ve Hendek Savaşı etkisiyle hızla yayılmıştır.

- Hendek Savaşı'nın getirdiği sonuçlar ve ortaya çıkardığı bedelleri Kureyza Yahudileri ağır ödemiştir. Mekkeliler ile işbirliği yaparak halkı kışkırttıkları için şehir dışına sürülmüşlerdir.

- Kureyza Yahudileri ile birlikte Beni Kaynuka Yahudileri de Mekke'den çıkarılmıştır.

- Müslümanların gücü tüm düşmanlara kanıtlanmış, müşriklerin cesareti önemli oranda kırılmıştır.

- Bölgede yaşayan tüm Müslümanların emniyeti sağlanmış, ticaret yollarının güvenliği güvence altına alınmıştır.

- Ticaret ve ekonomik hayat Mekkeli müşrikler için olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

- İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte farklı milletlerle işbirliği başlamıştır.

- Müslümanların yalnızca meydanda değil diplomasi alanındaki etkileri de kanıtlanmış oldu.