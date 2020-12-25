İnsanlık dersi veren personele ödül

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Enver Bölek, görev alanında çalıştığı esnada gördüğü içi para dolu poşeti insanlık namına güvenlik güçlerine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, örnek bir davranışta bulunarak takdir toplayan temizlik personeli Enver Bölek'i makamında kabul etti. Bulunan meblağın küçüğü veya büyüğü olmadığını önemli olan sergilenen davranışın olduğunu, tüm kesimden aynı duyarlılığı beklediğini ifade eden Vali Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük ve Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Gümüş ile birlikte Belediye Personeli Enver Bölek'i makamında kabul ederek Bölek'i teşekkür belgesi ile onurlandırdı. Bugüne kadar haram lokmaya el uzatmadığını, aynı durumu tekrar yaşaması halinde yine aynı duyarlılığı sergileyeceğini belirten Bölek, "Bugüne kadar haram lokma yemedim. Biz ailemizden bu şekilde gördük. Allah haram lokma yemeyi nasip etmesin" dedi.

BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Batman Belediyesi temizlik personeli 4 çocuk babası Enver Bölek, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarında temizlik yaparken kaldırımda sarılı halde bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden temizlik personeli Bölek, içinde 5 bin TL olduğunu fark etti. Çevrede bulunan bir taksi durağına para bulduğunu söyleyen Bölek, parasını kaybeden biri çıkarsa kendisine haber verilmesini istemişti. Temizlik personeli Bölek, daha sonra polisi arayarak para bulduğunu ve bulduğu parayı sahibine ulaştırmıştı.