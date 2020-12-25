Son dakika! Kırmızı listedeki teröristin pusulasından çıkan isimler...

30 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ahmet Karaman'ın 17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanlarının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan ve aralarında askerlerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmesine neden olan bomba yüklü aracı getiren terörist olduğu tespit edildi. Karaman'ın, bu terör saldırısı nedeniyle 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 185 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca Ahmet Karaman'ın, 24 Kasım 2015'de Adana'nın Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne kadar getirilen ve patlatılmaya çalışılan bomba yüklü aracı da Diyarbakır'dan Adana'ya getiren terörist olduğu ortaya çıktı.