Son dakika! Kırmızı listedeki teröristin pusulasından çıkan isimler...

Adana merkezli 3 ilde, 16 Aralık'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden Ramazan Ç.'nin, 24 Kasım 2016'da Denizli Polis Merkezi önüne getirilen bomba yüklü aracı evinde 2 hafta sakladığı, daha sonra kırsaldan gelen teröristlere verdiği ortaya çıktı.
KIRMIZI KATEGORİDE
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında, 3 Ekim'de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu' 'Dr. Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 pusula ele geçirildi. Pusulalar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı'nın, Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.
ÖZEL HAREKATTA KATILDI
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüphelinin adreslerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ramazan Ç., baba Ramazan ile oğlu Mehmet T. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 6'incı şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Karaman olduğu cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
30 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Ahmet Karaman'ın 17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanlarının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan ve aralarında askerlerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmesine neden olan bomba yüklü aracı getiren terörist olduğu tespit edildi. Karaman'ın, bu terör saldırısı nedeniyle 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 185 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca Ahmet Karaman'ın, 24 Kasım 2015'de Adana'nın Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne kadar getirilen ve patlatılmaya çalışılan bomba yüklü aracı da Diyarbakır'dan Adana'ya getiren terörist olduğu ortaya çıktı.
POLİS ŞÜPHELENDİ ARACI PATLAMADI
Terörist Karaman'ın, bomba yüklü aracı Adana'ya getirip, 16 Aralık'taki operasyonda yakalanan Ramazan Ç.'ye verdiği, Ramazan Ç.'nin de bu aracı iki hafta boyunca evinde sakladığı belirlendi. Ramazan Ç.'nin daha sonra kırsaldan gelen iki teröriste bu otomobili teslim ettiği, teröristlerin de otomobili 24 Kasım 2016 günü Denizli Polis Merkezi'ne saldırı amaçlı götürdükleri ancak nöbetçi polis memurunun şüphelenmesinden dolayı patlatamayıp, olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olay günü bomba yüklü araç polis tarafından kontrollü olarak patlatılıştı.
BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI
Önceki gün ki yapılan operasyonda gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin ise Ramazan Ç.'ye yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ç., Ramazan T. ve oğlu Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest kaldı. Ankara'daki terör saldırısında bomba yüklü aracı getiren ve halen cezaevinde olan terörist Ahmet Karaman ise Adana'daki bombalı aracı getirmekten de tutuklandı.