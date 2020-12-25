Narkotimden uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında 750 gram uyuşturucu madde ile yakalanan B.Ç(37), İ.Y (51) ve Ü.A.(31) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Yakalanan 3 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.