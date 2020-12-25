Şişli'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler yakalandı

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, bahse konu olayda kullanılan otomobil plakasının tespit edildiği bildirilen açıklamada, plaka sorgulamasında aracın yine yabancı uyruklu Y. Y isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren kişilerin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan çalışmalarda F. Y, J.Y, L.M ve Y.Y isimli şüphelilerin yakalandığı, H.W'nin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.W'yi kaçırdıktan sonra zorla 19 bin bin 750 dolar değerinde senet imzalattığı, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Çinli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı.