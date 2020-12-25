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'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında H.W'nin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 'de çalışma yapıldığı kaydedildi. Şişli'de bir iş adamının kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 23:56 ABONE OL
Şişli'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler yakalandı

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, bahse konu olayda kullanılan otomobil plakasının tespit edildiği bildirilen açıklamada, plaka sorgulamasında aracın yine yabancı uyruklu Y. Y isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren kişilerin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan çalışmalarda F. Y, J.Y, L.M ve Y.Y isimli şüphelilerin yakalandığı, H.W'nin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.W'yi kaçırdıktan sonra zorla 19 bin bin 750 dolar değerinde senet imzalattığı, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Çinli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı.

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Şişli'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler yakalandı
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