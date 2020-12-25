Süryaniler, Yaldo Bayramını kutluyor

Hıristiyanların Noel Yortusu ve Süryani halkının Yaldo Bayramı olarak her yıl kutladığı bayramın kutlamaları başladı.

Süryaniler bugünü kendi dillerinde "Yaldo" diye isimlendirirler ve bu bayramı kutlamadan önce 10 gün boyunca, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tutarlar. 25 Aralık sabahı kiliselerinde kendi dillerinde ayinler düzenleyerek bu anlamlı günü kutlarlar. Bayram kutlamaları kapsamında Mor Barsavmo Kilisesi'nde özel ayın yapılırken, burada düzenlenen ayini Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün yönetti.

Ayinde Hz. İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılan çocuklar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından kilisenin bahçesinde Süryani vatandaşlar birbirlerinin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bayramlarını tebrik ettiler.

Mor Abrohom Kilisesi Sorumlusu ve Papaz Yardımcısı Yusuf Türker, "Bugün ayine katıldık, çok az miktarda cemaat uyum sağladılar. Herkes giren de (Kiliseye) maskesini ve mesafesini korumak amacıyla herkes bütün kurallara uyup o şekilde ayine başladık ve şuan ayin bittikten sonra da herkes uzaktan olarak birbirimizin bayramını kutladık, az çok kutladık. Tabi bayram olarak bütün dünyaya huzur, sağlık ve sevgi getirmesini diliyoruz" dedi.