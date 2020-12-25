Tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Gıda Sanayicileri ve Yatırımcı iş Adamları Derneği'nin proje ortaklığını yaptığı Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3 milyon 400 bin metrekaresi sanayi alanı olmak üzere toplamda 5 milyon 300 bin metrekare alana kurulacak.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa bir süre önce başlayan altyapı çalışmaları ise hızla devam ederken, 437 sanayi parselinde 100'ü aşkın yatırımcının yer alacağı Tarsus OSB'de yatırımların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 15 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratılması hedefleniyor.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Proje alanındaki idari binada yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Kaya, Ayhan Terban ve Ali Erhan Okyay ile OSB Müdürü Ş. Caner Özcan katıldı.

Müteşebbis Heyet üyelerinin de zoom ile katıldığı toplantıda İdari ve mali konular, Tarsus OSB'de katılımcı olmak isteyen sanayicilerin başvuruları, yapımı süren altyapı çalışmaları ve 2021 tahmini bütçesi hakkında bilgilendirme yapıldı.





GERİDE KALAN 1 YILLIK ÇALIŞMALARINDA DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTINDA GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI.

Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin konumu itibariyle özellikle ithalatçı ve ihracatçı yatırımcılara büyük lojistik avantajlar sağladığını belirterek, OSB'nin Mersin Uluslararası Limanı'na 44 km, Mersin Serbest Bölgesi'ne 40 km, Adana Şakirpaşa Havalimanına 44 km, Yenice Lojistik merkezine 18 km, İnşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanına ise 25 km mesafede bulunduğuna dikkat çekti.

Tarsus OSB'nin otoyola sınır konumda olduğunu ve bölgenin içerisinden bir karayolunun da geçtiğini vurgulayan Tarsus OSB Başkan vekili ve TSO Başkanı Ruhi Koçak, "Stratejik konumunun yanı sıra bölgedeki arazinin topografik yapısının düze yakın olmasından dolayı Tarsus OSB den yer alan sanayicilerimizin parsellerini düzeltmek için çok masraf yapmasına gerek kalmamaktadır. Fiyat avantajı, stratejik konumu, arazinin topoğrafik yapısı, hammaddeye yakınlık, ulaşım gibi konularla Tarsus OSB sanayicilerin ve yatırımcıların pandemi dönemine rağmen gözdesi haline geldi" şeklinde konuştu

Yapılan toplantı sonrası altyapı işleri devam eden proje alanında incelemelerde bulunuldu.