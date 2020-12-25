Vali Mahmut Çuhadar’dan Enka Holding’e Teşekkür Plaketi

Eğitime yaptıkları destek ve katkılardan dolayı ENKA Holding'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar "2019 yılında Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan hemşerimiz Yiğit Ali Çavuş'un adını yaşatmak için ENKA Holding tarafından ilimizde 24 derslikli modern bir Anadolu Lisesi inşa ettirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet ediliyorum. 24 derslikli olarak inşa edilip önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan okulumuzda, resim ve müzik dersliği, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı, basketbol sahası ve idari salonlar bulunacak. Eğitim ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Eğitime ve gelecek nesillere yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Şehit Yiğit Ali Çavuş'un adını yaşatmak için ilimizde güzel bir bilim ve irfan yuvası inşa eden ENKA Holding yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, Teşekkür Plaketlerini ENKA Holding Yöneticilerine verilmek üzere ENKA Holding Temsilcisi Mühendis Ali Osman Bayraktar'a verdi.