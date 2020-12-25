Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali Mahmut Çuhadar’dan Enka Holding’e Teşekkür Plaketi

’dan Enka Holding’e Teşekkür Plaketi

Valisi Mahmut Çuhadar, Şehidi Mühendis Yiğit Ali Çavuş adına Adıyaman merkezde 24 derslikli modern bir okul inşa ederek, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Sinan Tara ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 26.12.2020 00:45 ABONE OL
Vali Mahmut Çuhadar’dan Enka Holding’e Teşekkür Plaketi

Eğitime yaptıkları destek ve katkılardan dolayı ENKA Holding'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar "2019 yılında Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan hemşerimiz Yiğit Ali Çavuş'un adını yaşatmak için ENKA Holding tarafından ilimizde 24 derslikli modern bir Anadolu Lisesi inşa ettirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet ediliyorum. 24 derslikli olarak inşa edilip önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan okulumuzda, resim ve müzik dersliği, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı, basketbol sahası ve idari salonlar bulunacak. Eğitim ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Eğitime ve gelecek nesillere yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Şehit Yiğit Ali Çavuş'un adını yaşatmak için ilimizde güzel bir bilim ve irfan yuvası inşa eden ENKA Holding yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Mahmut Çuhadar, Teşekkür Plaketlerini ENKA Holding Yöneticilerine verilmek üzere ENKA Holding Temsilcisi Mühendis Ali Osman Bayraktar'a verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Mahmut Çuhadar’dan Enka Holding’e Teşekkür Plaketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA