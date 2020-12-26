2021 yazı için korkutan sözler... İBB ve İSKİ'ye önemli uyarı

Küresel kuraklık İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü. Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Eminbirpınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin gerekli önlemleri almaması durumunda İstanbul için 2021 yazınının daha zor geçeceğini belirtti.
Birpınar yaptığı açıklamada, "Meteorolojik kuraklık, hidrolıjik kuraklığa dönüşebilir. Hidrolojik kuraklık ise tarımsal kuraklığa, o da sonuçta sosyoekonomik kuraklığı getirebilir. İstanbul büyük risk altında, 3 ay boyunca yağışlar normal bile olsa yazın büyük su sıkıntısı yaşanabilir. 2022 daha da riskli!" ifadelerini kullandı.
DENİZDEN SU ARITILMALI
İBB'nin ve İSKİ'nin yeni projeler üzerinde çalışması gerektiğini belirten Birpınar, "İstanbul'da deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etme zamanı çoktan geldi. Bu konuda İstanbul Büyükşehir ve İSKİ'nin yeni projeler üzerinde çalışması gerekiyor. Değilse önümüzdeki yazlar çeşmelerden su akmaz. Denizden su arıtımı artık çok pahalı değil. İklimler değişti" diye konuştu.
2 YILDA YÜZDE 59 DÜŞTÜ
Var olan suyun iyi yönetilmesi gerektiğine değinen Birpınar ayrıca, "26 Aralık 2018 yani bundan tam iki sene önce İstanbul Barajlarındaki su oranı yüzde 80.41...