2021 yazı için korkutan sözler... İBB ve İSKİ'ye önemli uyarı

Birpınar yaptığı açıklamada, "Meteorolojik kuraklık, hidrolıjik kuraklığa dönüşebilir. Hidrolojik kuraklık ise tarımsal kuraklığa, o da sonuçta sosyoekonomik kuraklığı getirebilir. İstanbul büyük risk altında, 3 ay boyunca yağışlar normal bile olsa yazın büyük su sıkıntısı yaşanabilir. 2022 daha da riskli!" ifadelerini kullandı.

