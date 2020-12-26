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2021 yazı için korkutan sözler... ve 'ye önemli uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, barajlarının su seviyelerindeki azalmaya dikkat çekti. yönetiminin yeni projeler üzerinde çalışırken denizden su arıtmaya başlamasını önerdi. Su seviyelerindeki azalma nedeniyle 2021 yazında çeşmelerden su akmayabilir dedi.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:24 Son Güncelleme: 26.12.2020 15:45 ABONE OL
2021 yazı için korkutan sözler... İBB ve İSKİ'ye önemli uyarı

Küresel kuraklık İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü. Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Eminbirpınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin gerekli önlemleri almaması durumunda İstanbul için 2021 yazınının daha zor geçeceğini belirtti.

Birpınar yaptığı açıklamada, "Meteorolojik kuraklık, hidrolıjik kuraklığa dönüşebilir. Hidrolojik kuraklık ise tarımsal kuraklığa, o da sonuçta sosyoekonomik kuraklığı getirebilir. İstanbul büyük risk altında, 3 ay boyunca yağışlar normal bile olsa yazın büyük su sıkıntısı yaşanabilir. 2022 daha da riskli!" ifadelerini kullandı.

DENİZDEN SU ARITILMALI

İBB'nin ve İSKİ'nin yeni projeler üzerinde çalışması gerektiğini belirten Birpınar, "İstanbul'da deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etme zamanı çoktan geldi. Bu konuda İstanbul Büyükşehir ve İSKİ'nin yeni projeler üzerinde çalışması gerekiyor. Değilse önümüzdeki yazlar çeşmelerden su akmaz. Denizden su arıtımı artık çok pahalı değil. İklimler değişti" diye konuştu.

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Var olan suyun iyi yönetilmesi gerektiğine değinen Birpınar ayrıca, "26 Aralık 2018 yani bundan tam iki sene önce İstanbul Barajlarındaki su oranı yüzde 80.41...

26 Aralık 2020 yani bugün, İstanbul barajlarındaki su oranı yüzde 21.27... Var olan suyu iyi yönetmek lazım. Vatandaşları da uyarmak ve tedbirler almak da İstanbul'u yönetenlerin işi olmalı" vurgusunu yaptı.

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2021 yazı için korkutan sözler... İBB ve İSKİ'ye önemli uyarı
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